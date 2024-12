La musica è in piazza. Mr Rain, poi gospel e jazz. La danza è in Santa Croce

Dalla classica al pop, passando per il jazz e il gospel, ma anche il ballo e il canto itinerante. Il Capodanno è in musica a Firenze, stasera, in cinque piazze che accontenteranno tutti i gusti e senza botti in sottofondo.

Si parte da piazza Signoria, la più suggestiva, dove dalle 23 sarà presente la sindaca Sara Funaro, che darà l’augurio di buon 2025 alla cittadinanza. Qui il Capodanno sarà all’insegna della musica pop con tante sensibilità, dalle altalene di Mr Rain agli immortali BowLand, passando per Giovanni Caccamo e Deborah Iurato, che tornano a cantare insieme, stavolta sotto la torre di Arnolfo. Accanto a loro i giovani talenti, circondati da giochi di luci e magie già dal pomeriggio.

Dalle 17,15, infatti, Lorenzo Baglioni, insieme al mago Mattia Boschi e al ventriloquo Nicola Pesaresi intratterranno grandi e piccoli con il loro spettacolo di comicità e magia, presentati da Benedetta Rossi. Dalle 18,45, poi, la facciata di Palazzo Vecchio sarà trasformata in un grande video mapping realizzato da Stefano Fomasi per l’occasione. Lo spettacolo serale inizia alle 21, con la conduzione di Carlotta Romualdi e Lorenzo Baglioni, che presenteranno i giovani cantanti dell’Accademia del Maggio. Cinque voci sui grandi successi lirici di Rossini, Donizetti e Puccini, per finire con le più famose canzoni di Frank Sinatra, da My Way a Fly me to the Moon.

Alle 22,30 arrivano le voci del pop italiano, con Deborah Iurato e Syria, insieme a Giovanni Caccamo. Proprio per salutare la fine del 2024 e l’inizio del 2025, ecco uno dei protagonisti del Festival di Sanremo degli ultimi anni: si tratta di Mr Rain, che canterà le sue hit, da La fine del mondo a Supereroi. Il 2025 prende il via anche con l’elettronica e il sound orientale dei BowLand, il trio fiorentino di origini iraniane, finalista a X-Factor nel 2018.

Ma non mancano certo gli altri generi musicali in tutto il centro. In San Giovanni dalle 22 MusArt presenta il gospel con due gruppi: The Pilgrims, i rappresentanti del gospel contemporaneo toscano, e “Lara Johnson & The Black Voices”. Dalle 22,45, invece, piazza Santissima Annunziata si colora di Jazz e giochi di luce con l’associazione “Quelli del 29“ che porta in scena il quartetto Nino Buonocore e il sassofonista Max Ionata.

Una performance itinerante, invece, fa da sfondo ad altri due quadranti del centro con “Music Pool” che presenta “Happy New Year on the Road”. I Magicaboola Brass Band animeranno le vie attorno a Santa Maria Novella, da via Palazzuolo a via Maso Finiguerra. In Oltrarno, invece, ecco gli Zastava Orkestar, con le loro sonorità gitane, che si fermeranno a mezzanotte in piazza del Carmine.

Per finire, il ballo è protagonista in Santa Croce con l’Orchestra da camera fiorentina a presentare “Musica, Danza e Tradizioni sotto le stelle” con brani che spaziano dalla sinfonica al pop, finendo nel rock. Il tutto è proposto dalle 22,45 in collaborazione con la National Symphony Orchestra “RadioTV Moldova” e le coreografie dei ballerini di Kinesis Danza, al ritmo di tango, rock and roll e ballo moderno.

Per quanto riguarda i rifiuti, Alia fa sapere che incrementerà il numero delle squadre in tutta la città e in particolare nelle cinque piazze delle iniziativa. Oggi saranno operativi 73 mezzi di raccolta e spazzamento e 139 operatori. Mentre dalle 23 alle 5 del mattino, una squadra sarà pronta per gestire le emergenze. L’azienda di raccolta chiede anche la collaborazione di tutti i cittadini e dei turisti, per mantenere la città pulita e accogliente. Invita quindi a non abbandonare rifiuti per strada, in particolare vetro e oggetti taglienti.