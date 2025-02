La mozione di FdI sulla pelletteria: "Crisi profonda, il tempo è finito"

"Crisi della pelletteria, il tempo è esaurito". E’ la posizione di Kishore Bombaci (FdI) che ha presentato una interrogazione per chiedere alla sindaca cosa sia stato fatto ‘in concreto’ rispetto agli impegni che l’amministrazione si era assunta a fine gennaio. "Gli indicatori economici ci mostrano la profondità della crisi – ha detto il consigliere di opposizione – ma l’allarme lanciato dalle imprese, dalle associazioni di categoria e dai sindacati dei lavoratori sembra rimanere inascoltato. Nella mozione approvata in consiglio si impegnava l’amministrazione ad agire nei confronti di regione Toscana affinché considerasse alcuni aspetti ritenuti fondamentali per arginare la crisi a livello territoriale. Il tavolo regionale c’è stato, anche quello metropolitano, ma Scandicci non ha convocato parti sociali né ha promosso azioni tra gli operatori economici".