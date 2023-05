La mostra della Bibbia

Oggi alle 18, nella Chiesa valdese (in via Micheli, angolo via Lamarmora) incontro sulla Bibbia, con ostra allestita all’interno. La mostra è organizzata dalla Chiesa valdese fiorentina insieme alla Sbi (Società biblica in Italia) e nel contesto dell’incontro sarà presentato anche il Fondo Bibbie della biblioteca comunitaria valdese di via Manzoni. Interverranno Mario Cignoni per la Società biblica e Andrea Guerri, bibliotecario della bibliteca “Luigi Santini”. "La centralità della Bibbia nelle nostre chiese è un principio irrinunciabile - dice Francesco Marfè, pastore valdese di Firenze - e allo stesso tempo riteniamo che il testo biblico rappresenti una ricchezza culturale anche per i non credenti. Molti possono riscoprire il tesoro nascosto in quelle pagine".

R.D.P.