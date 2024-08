La morte di Spadolini, trent’anni fa. Domenica a San Miniato al Monte celebrata una Messa in suffragio

Domenica prossima 4 agosto ricorrono i trent’anni dalla scomparsa di Giovanni Spadolini. Padre Bernardo Maria Gianni, abate della Basilica di San Miniato al Monte, celebrerà una messa in suffragio. Il programma completo delle celebrazioni: 9,45 circa deposizione della corona da parte del Comune di Firenze sulla tomba di Giovanni Spadolini; a seguire, per chi è interessato, visita guidata alla Basilica da parte dell’abate. Alle 11,30 Santa Messa in suffragio, anch’essa presieduta da padre Bernardo.