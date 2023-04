La morte del musicista Chorzempa: trovati i parenti. Il funerale a San Miniato

Firenze, 4 aprile 2023 - La forza dell’informazione che su internet fa dei giri immensi. Quella forza è riuscita a far sapere alla famiglia del compositore e musicista Daniel Walter Chorzempa, che vive a Minneapolis, che il loro amato parente se n’era improvvisamente andato.

Il nostro articolo, condiviso su Facebook dal pianista milanese Carlo Centemeri, è stato visto dal bisnipote di Daniel, Martin Chorzempa. Prese poche cose il trentaquattrenne si è precipitato a Firenze. Il pensiero che lo zio se ne fosse andato in totale solitudine e che l’assenza di parenti per le tristi formalità burocratiche lo trattenessero in una cella frigorifera dell’obitorio aveva aggiunto dolore al dolore. Per questo Martin ha tenuto a ringraziare La Nazione che con il suo articolo ha fatto scattare la ricerca dei parenti. "Vi ringrazio tanto per aver scritto l’articolo, senza il quale non avremmo saputo del decesso dello zio per lungo tempo", dice grato l’ingegnere Martin.

Daniel Chorzempa, un vero talento della musica, si è congedato da questo mondo il 25 marzo scorso, a 78 anni. Lui che aveva suscitato grandi emozioni e riempito arene, platee, teatri e chiese sepolto dagli applausi, non ha avuto un saluto. Non una preghiera né una lacrima. Ora il quadro si è ricomposto. Il grande musicista riposerà per sempre al cimitero delle Porte Sante, dopo la cerimonia funebre celebrata giovedì alle 11,30 da padre Bernardo Gianni.

"Questa sarà l’occasione in cui le persone che gli volevano bene potranno venire a salutarlo", dice Martin. Poi sarà organizzata anche una cerimonia negli Stati Uniti, ma la sepoltura è stato deciso che sarebbe stata a Firenze "perché questo era il posto in cui lui aveva scelto di vivere e noi vogliamo rispettare la sua ddecisione, sappiamo che sarebbe stato contento così".