La Misericordia di Sesto Fiorentino è "In Festa" per 10 Giorni

Programma davvero ricco quello della prossima edizione di "In Festa 2023", la festa della Misericordia di Sesto, giunta alla 12esima edizione, in programma dal primo all’11 settembre prossimi in piazza San Francesco dove si trova la sede della Confraternita. Tanti gli appuntamenti in programma; il giorno di apertura, ad esempio, si esibiranno, con un repertorio anni 8090, Andrea Pacini & The Droplets mentre il 3 sarà sul palco la comicità de "I gemelli siamesi". Spazio anche al teatro con ben tre appuntamenti: il 5 è infatti in calendario la commedia "La veglia sull’aia" a cura della compagnia "Namastè" mentre il giorno dopo la compagnia "Metropolis" proporrà la sua riduzione de "La locandiera" di Goldoni e il 7 sarà la volta de "La strana coppia" proposta dal gruppo "Il palco". Sabato 9 poi l’arrivo, particolarmente atteso, di Alessandro Paci e KagliostroTutti gli appuntamenti alle 21.