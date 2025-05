La maxi terrazza con vista: "Aperta sempre e per tutti. È il nuovo tetto della città"

di Lavinia Beni

Da un drink a una passeggiata col cane, guardando il cupolone dall’alto mentre si prende il sole in piscina. Dal 1° giugno, The Social Hub Belfiore apre le porte, o meglio – apre un nuovo scorcio di cielo su – del suo rooftop accessibile a tutti quanti. Si tratta di una terrazza panoramica di 7mila metri quadrati che comprende un bar, tre punti ristoro, una pista circolare dove passeggiare o correre, una piscina di 50 metri e un parco pubblico a cura dell’architetto e paesaggista Antonio Perazzi.

Tutti possono godersi il panorama su (soltanto la piscina e la palestra sono riservati ai clienti dell’hotel, a coloro che hanno optato per l’abbonamento di The Social Hub o a chi, pagando 35 euro al giorno, decide di farsi un tuffo in piscina dopo aver caricato pesi o aver corso sul tapis roulant, come spiega Mauro Lago, General Manager di The Social Hub Belfiore). "Per noi è una piazza pubblica a tutti gli effetti" racconta Elena Cattani, Regional Director Development for Italy di The Social Hub, "ed è unica nel suo genere in Italia e in Europa. Pensiamo che questa sia una prospettiva diversa della città sulla città. Uno spazio per il fiorentino, cittadino che osserva la sua casa con occhi diversi".

Un progetto di rigenerazione urbana, con il giardino pensile più grande : un parco urbano sopraelevato con 500 metri quadrati di prato, 600 arbusti e 55 alberi. Il rooftop si trova al quinto piano dell’hotel ed è raggiungibile attraverso gli ascensori o dalla scenografica scalinata esterna che propone un gioco di specchi. Benedetta Forni, paesaggista e partner dello Studio Antonio Perazzi, spiega: "Molte delle piante che abbiamo scelto appartengono al patrimonio naturale fiorentino. Sono vegetazioni che si autoseminano, a basso consumo idrico e a bassa manutenzione, perciò sono estremamente resilienti. Così possiamo sfruttare il più possibile questo spazio pubblico: un’oasi grande quanto piazza della Repubblica". Come racconta Linda Ferretti, Development Manager for Italy di The Social Hub, la terrazza è stata pensata sia per chi vuole trovare un ambiente più intimo sia per coloro che prediligono la socializzazione.

"Da una parte volevamo costruire un luogo dove il fiorentino può rallentare i suoi ritmi, dall’altro un posto dove incentivare incontri". E infatti il rooftop avrà un ricco calendario di appuntamenti aperti al pubblico durante il corso delle settimane. "Sarà aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 24", indica Michael Giuliano, Regional Director of Operations for Italy di The Social Hub. La struttura dell’hotel è stata progettata da Natalini Architetti.