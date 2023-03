La materna Rodari riavrà il suo giardino

La scuola dell’infanzia Rodari riavrà il suo giardino. L’area verde, inaccessibile da mesi a causa di una perdita d’acqua dovuta a una tubazione privata, sarà di nuovo fruibile da aprile. I lavori di ripristino inizieranno il 13 marzo. In una decina di giorni sarà risistemata l’erba, saranno piantati due nuovi alberi, saranno inseriti nuovi giochi e sistemati quelli vecchi e ci saranno anche nuove terriere per la didattica all’aperto. Il giardino è stato allagato per alcuni mesi. Dopo una serie di sopralluoghi della Direzione ambiente con Publiacqua, l’origine della perdita è stata ricondotta ai condomini limitrofi proprietari della tubazione rotta. Non potendo agire su proprietà private, il Comune ha prima cercato di velocizzare i tempi di risoluzione e poi ha anche adito vie legali nei confronti del consorzio dei condomini. Adesso, dopo i lavori effettuati dai condomini, la perdita è stata riparata. “I bambini avranno a disposizione un giardino rinnovato e con giochi nuovi“, hanno no detto gli assessori Sara Funaro e Andrea Giorgio.