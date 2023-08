La maison Ferragamo sceglie gli Uffizi

Eva

Desiderio

L’Annunciazione di San Martino alla Scala di Botticelli, il Dittico di Federico da Montefeltro e Battista Sforza di Piero della Francesca, L’Allegoria Sacra di Bellini e altre meraviglie. Capolavori degli Uffizi che rendono magica ed unica la nuova campagna Ferragamo dell’autunno - inverno 2023 secondo la creatività del direttore artistico della maison Maximilian Davis che ha voluto contestualizzare la sua visione di moda associandola ai grandi capolavori del Rinascimento conservati alle Gallerie degli Uffizi mai tanto preziose e sotto gli occhi ammirati del mondo intero come oggi, con la tenacia e la grande competenza di Eike Schmidt. Ora il Direttore degli Uffizi ha compiuto quest’altra operazione d’immagine d’impatto globale e di forti contenuti di bellezza accogliendo le richieste dell’ad del gruppo, Marco Gobbetti, su incarico del presidente Leonardo Ferragamo, per una sfida che sembrava impossibile e che invece si è rivelata vincente e convincente. Con lauta ricaduta sulle casse dello Stato, tramite il Ministero della Cultura-Le Gallerie degli Uffizi. Un esempio di collaborazione pubblico-privato che convince, stupisce, porta nel mondo l’immagine più colta dell’Italia e di Firenze. Operazione pubblicitaria che sarà sui giornali del mondo a breve e che sarebbe molto piaciuta a Salvatore Ferragamo, immenso artigiano delle calzature couture che nel 1927 scelse Firenze per impiantare la sua azienda lasciando Los Angeles, e a sua moglie Wanda Miletti Ferragamo che ha continuato in modo meraviglioso la sua opera. "New Renaissance" con le foto di Tyler Mitchell racconta una comunità contemporanea che si specchia nel Rinascimento e nella sua anima con un cast di modelli e musicisti e anche creatori impegnati a "mimare" e ambientarsi nelle varie opere d’arte,. Nel cast brilla Vittoria Ceretti. "Il Rinascimento è radicato a Firenze, e Firenze è radicata in Ferragamo. In questa nuova era della Maison, è stato naturale riconoscere la città simbolo del Rinascimento come nostra casa spirituale", dice un convinto Maximilian Davis.