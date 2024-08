La Liberazione ottant’anni dopo. Una domenica dedicata al ricordo

Domenica è l’ottantesimo anniversario della Liberazione di Scandicci. Ecco il programma degli eventi. Alle 8,30 il giro dei cippi commemorativi e la deposizione delle corone d’alloro in ricordo della Liberazione di Scandicci (Palazzo Comunale, Cimitero di San Martino alla Palma, Patoncioli, Capofico, Cimitero San Vincenzo a Torri, Mosciano, Circolo Arci San Giusto). Alle 18 al cimitero di Badia a Settimo e a seguire al circolo Arci Badia ’Vittorio Masiani’, la deposizione delle corone d’alloro. Alle 19 a San Michele a Torri il ricordo dei caduti neozelandesi nella battaglia di San Michele e deposizione della corona d’alloro. Alle 20 a San Martino alla Palma la deposizione della corona d’alloro e a seguire ’Pizza della Liberazione’, in piazza San Martino alla Palma, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al numero 339 45 30 092. Gli eventi e gli appuntamenti sono organizzati dal Comune di Scandicci in collaborazione con la sezione di Scandicci dell’Anpi, Associazione nazionale partigiani, comitato della memoria di Scandicci e filarmonica Vincenzo Bellini.

La battaglia per la liberazione di Scandicci si svolse dall’inizio in collina e successivamente nella piana, dove i tedeschi rimasero asserragliati più a lungo. Sconfitti sulle alture a sud della cittadina, i militari nazisti si ritirarono rapidamente verso l’Arno, dove approntarono un nuova linea difensiva, permettendo agli Alleati di entrare nell’abitato.