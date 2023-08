La Liberazione di Sesto tra corteo e concerto

Un calendario con qualche novità, quello delle iniziative per il 79° anniversario della Liberazione di Sesto. Per motivi di natura organizzativa, infatti, quest’anno le celebrazioni si terranno solo in piazza Vittorio Veneto e non è previsto lo svolgimento del corteo fino a piazza De Amicis. Il programma prenderà il via domani alle 8,30 con la deposizione delle corone ai Cippi e al Cimitero maggiore; alle 9,30, alla Pieve di San Martino, messa in memoria dei Caduti e un’ora più tardi, in piazza Vittorio Veneto, sarà deposta una corona al monumento ai Caduti. Seguiranno gli interventi del sindaco Lorenzo Falchi, del presidente dell’Anpi Sesto Fiorentino Roberto Corsi e di Lorenzo Tombelli, presidente Aned Firenze. Infine, alle 21,15, in piazza Vittorio Veneto, Manuel Agnelli si esibirà per il tradizionale concerto della Liberazione nell’ambito del festival Liberi Tutti (programma www.comune.sesto-fiorentino.fi.it). L’ingresso al concerto è gratuito.