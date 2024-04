La Lega: "Per la Fiorita una gestione unica"

Una gestione unica per la Fiorita. Non si ferma l’offensiva della Lega sull’impianto sportivo di via Gemmi. Il capogruppo Luigi Baldini (in foto) ha presentato una mozione sulla gestione dei campi da tennis di Badia a Settimo che è di proprietà comunale. "Non capisco perché – ha detto Baldini – non si debbano avere informazioni circostanziate da parte dell’amministrazione sulla gestione dei campi da tennis della Fiorita. Alla mia interpellanza ho avuto una risposta evasiva per certi aspetti e nulla per altri. Su questo impianto, l’amministrazione comunale ha profuso, anche recentemente, ingenti somme di denaro per le coperture invernali e per altri miglioramenti. La gestione è stata affidata in maniera diretta fino al 2027, alla Cooperativa La Fiorita Sporting Club che provvede anche alla sub-concessione del punto di ristoro dell’impianto, ma nei fatti agli impianti provvede l’Associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Consalvo Romoli. Proprio il fondatore, il compianto Consalvo Romoli, auspicava la massima partecipazione degli sportivi tennisti e la socialità dell’impianto per tutta la popolazione". Nella mozione Baldini chiede al sindaco e alla giunta di valutare l’opportunità di una gestione unica dell’impianto.