La grande notte per Maria Callas

di Rossella Conte

Debutta domenica 23 luglio in piazza della Santissima Annunziata nell’ambito del Musart Festival, in prima mondiale, il concerto di gala "Callas 100", evento che celebra il centenario di una delle più importanti interpreti dell’opera. Un evento che vede protagonista assoluta la Divina con la messa in scena dei suoi più caratteristici ruoli di cui ha dato un’interpretazione magistrale restando la massima interprete in tutto il mondo. "Norma" è probabilmente l’opera che ha cantato di più. Fu scelta per la prima della stagione lirica 1955-56 alla Scala di Milano. "La prima del 7 dicembre è senza dubbio la più bella recita completa di tutte le Norme di Callas che esistono su nastro o disco. La Callas era assolutamente all’apice come vocalità ed interpretazione. Nell’ultimo atto, durante il canto di "Deh! non volerli vittime del mio fatale errore", i musicisti della Scala suonarono come se fossero ispirati. "Cantarono" con il loro strumenti, eguagliando l’intensità della recita della Callas in scena", ha scritto Henry Wisneski. Il programma attinge al repertorio che ha consacrato Maria Callas nell’olimpo del mito. Durante il Gala concerto, si potranno ascoltare, tra gli altri Ouverture Norma, Casta Diva (Norma), Duetto Suzuki-Butterfly, E lucevan le stelle, Duetto Tosca - Cavaradossi I atto, Vissi d’arte, Ouverture Vespri Siciliani, Merce dilette amiche (Vespri Siciliani), D’amor su l’ali rosee (Trovatore), Condotta ella era in ceppi (Trovatore), O soave fanciulla duetto (Bohème), Preludio III atto (Traviata). Maria Callas ha avuto nell’arco della sua carriera trionfi e consensi che si susseguirono in tutto il mondo. Sarà un grande concerto commemorativo con la presenza di Olga Peretyatko, uno tra i più importanti soprani in attività, e la partecipazione straordinaria di Laura Morante come voce narrante. I biglietti sono in prevendita su Ticketone.