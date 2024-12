La giunta si apre. Via agli incontri con i cittadini

Si chiama "La giunta in ascolto" ed è il calendario di incontri promosso da sindaco e assessori di Lastra a Signa per confrontarsi con i cittadini. Gli appuntamenti si terranno sia nel capoluogo che nelle frazioni dove i cittadini potranno confrontarsi con i nuovi amministratori e conoscere le progettualità e i servizi previsti per le singole zone e frazioni. Il primo evento si è tenuto nei giorni scorsi a Brucianesi, al circolo Mcl. Il secondo sarà quindi giovedì 18 dicembre alle ore 21, nella frazione di Ginestra Fiorentina, al Circolo Arci Arturo Toscanini. I successivi incontri si terranno nel corso del nuovo anno e verranno comunicati successivamente. Durante ogni appuntamento, l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco e dai vari assessori competenti nelle diverse materie, illustrerà le iniziative in programma nelle singole zone.