La Ginori1735 in crescita. Sei posizioni aperte

La storica Richard Ginori, oggi Ginori1735, rilevata nel 2013 da Gucci (gruppo Kering), seleziona personale per la sua sede di Sesto Fiorentino. Sei le posizioni aperte. In dettaglio, l’azienda ricerca un laureato in economia o affini da assumere come commerciale che sarà responsabile della gestione e dello sviluppo del canale Horeca, e uno store planning coodinator, con laurea o master in architettura o interior design. Ginori seleziona inoltre un analista, addetti a invetratura a macchina, alla campionatura e agli impianti di produzione. Sempre nell’area bianco degli impianti di produzione, Ginori1735 offre opportunità di stage a giovani che abbiano concluso un percorso di studi in ambito tecnico o professionale. Per candidarsi e per consultare le posizioni aperte www.ginori1735.com/it/it/lavora-con-noi.