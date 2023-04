La "Gabbianella" vola in scena al Manzoni

di Giovanni Ballerini

FIRENZE

"L’orchestra è sempre stata un pallino della band. Dopo venti anni di carriera in cui abbiamo suonato dal vivo le canzoni sempre allo stesso modo avevamo voglia di provare qualcosa di diverso per essere ancora più stimolati a fare un concerto in cui le atmosfere cambiassero". I Modà festeggiano in tour i primi 20 anni di carriera e i 10 anni di "Gioia", l’album della svolta. Il gruppo milanese, per la prima volta accompagnato dal vivo da un’orchestra, fa tappa per tre volte a Firenze. Francesco "Kekko" Silvestre alla voce, Enrico Zapparoli e Diego Arrigoni alle chitarre, Stefano Forcella al basso e Claudio Dirani alla batteria saranno martedì 18, mercoledì 19 e venerdì 28 aprile 2023 alle 20,45 al Teatro Verdi.

Kekko, che concerto proporrete?

"E’ stata necessaria una modifica del nostro suono per non andare sopra l’orchestra. Abbiamo trovato il giusto equilibrio e sarà un live molto raccontato, con aneddoti sulla scrittura delle canzoni, sulla nostra vita, sulla nostra carriera, sul nostro lavoro o il rapporto con le persone. Questa cosa sta piacendo moltissimo ai nostri fan. Mi fa piacere,dietro c’è un lavoro non indifferente sulla scrittura degli archi, che si esalta in teatro".

A Firenze lo farete tre volte?

"Ha sempre risposto molto bene ai concerti del Modà. Stavolta ci esibiamo in un teatro meraviglioso, ma anche quando abbiamo suonato al Nelson Mandela Forum è sempre andata benissimo. E’ chiaro che questo è un tipo diverso di concerto e sarà ancora più bello, più intimo abbracciare il nostro pubblico".

Quanti siete sul palco?

"In 19. Noi 5 più 14 dell’orchestra, che è toscana. Stiamo lavorando con il maestro Andrea Benassai, che è il nostro uomo degli archi. Abbiamo registrato nel suo studio a Prato gli archi degli ultimi tre album, Buona fortuna", Testa o croce e Passione maledetta e quando ci è venuta l’idea di questo tour orchestrale abbiamo deciso di appoggiarci a lui. Giocheremo un po’ in casa visto che gli orchestrali arrivano da Prato, Tavarnelle e altri paesi vicino a Firenze".

Insieme festeggiate dal vivo i vostri 20 anni di carriera.

"Certo e per questo vogliamo fare ascoltare al pubblico più canzoni possibili fra quelle che hanno segnato le tappe fondamentali nel nostro percorso. Mettere dentro anche musica nuova avrebbe meno appeal".

Ci sarà la canzone di Sanremo?

"Con piacere: "Lasciami" è la canzone più sincera che potessi scrivere. La depressione non la puoi raccontare a chi non la conosce, ma puoi comunque condividerla con chi come te la vive. Per questo ho preso coraggio e ho deciso di condividere quello che ho passato e che sto passando. Ho paura? Sì. Ma ho imparato che oltre le paure ci sono le cose più belle".