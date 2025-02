’La furia di Banshee’. Viaggio tra le fate della verde Irlanda

Appuntamento per i più piccoli con ’Irlanda in fabula 2’, questo pomeriggio alle 17, al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino nell’ambito del Festival Intercity Winter. Sarà in scena ’La furia di Banshee’ di e con Enrica Pecchioli particolarmente adatto per la fascia d’età 4-10 anni. Banshee (ossia donna del colle delle fate) è uno spirito molto conosciuto in Irlanda, si dice appaia in svariate forme e sia riconoscibile per le sue urla penetranti; questa creatura affascinante, originaria del folklore celtico appartiene al ’piccolo popolo’, gli abitanti del mondo magico irlandese. In Irlanda ’In Fabula 2’, in particolare, Banshee è una piccola fata bambina, splendida nel suo abito d’oro ma arrabbiata, tremendamente arrabbiata. La sua ira si gonfia e cresce a dismisura manifestandosi in atti concreti e magici. Tutto il creato appare stravolto, assoggettato alla collera della fata. Eppure, non può che suscitare simpatica e complicità questo essere minuto e dorato, così onnipotente e furibondo. Un modo per far entrare i piccoli spettatori a contatto con la rabbia e gestirla. Biglietto unico: 10 euro.