La fortuna nel segno di Sant’Anna

Roberto

Fancelli

Si celebrerà in settimana a Firenze la Festa di Sant’Anna, copatrona e protettrice della citta. Una festività religiosa che per i fiorentini ha assunto i connotati laici. Nella Chiesa di Orsanmichele, un tempo adibita anche granaio e per l’occasione addobbata a festa con le bandiere delle antiche Corporazioni della città si passa dal sacro al profano, dalla miracolosa fertilità di Anna in tarda età per opera divina al ricordo della rivolta popolare del 1343 contro la tirannia dello straniero Gualtieri di Brienne che sancì la libertà del popolo fiorentino e permise la successiva ripresa economica, culturale e morale della Firenze rinascimentale. La Fiorentina intanto al caldo del Viola Park prosegue la preparazione mentre il mercato incombe tra scommesse e speranze: proviamo la fortuna con questi numeri da giocare per tre estrazioni: 6-18-1.

