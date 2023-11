La fortuna nel segno della Finanziaria

Fancelli

Siamo nel pieno dell’iter parlamentare che porterà all’approvazione della prossima Manovra di Bilancio 2024. La legge sarà emanata su proposta del Governo e regolerà la politica economica del prossimo anno. I vincoli della manovra sono agganciati al Pil, Prodotto interno lordo, cioè la somma dei consumi, degli investimenti, degli acquisti pubblici, delle esportazioni nette, ma non sarebbe male che si agganciasse alla Fil, la Felicità interna lorda, ossia l’indicatore che misura il livello di benessere e di felicità del popolo tenendo conto di fattori come reddito, salute, sicurezza, istruzione e ambiente. Che l’estate di San Martino che si celebra proprio in questi giorni e la leggenda cristiana del soldato romano Martino di Tours possano essere prese ad esempio. Numeri da giocare per tre estrazioni su tutte le ruote:

69, 4, 32.

L’oroscopo: Ariete 12, 41; Toro 6, 88; Gemelli 64, 71; Cancro 80, 82; Leone 10, 38; Vergine 7, 1O; Bilancia 20, 32; Scorpione 8, 19; Sagittario 36, 38; Capricorno 31, 79; Acquario 7, 17; Pesci 56, 59.

I numeri di Chiara: terno d’oro 32, 38, 43 da giocare a Palermo e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona: Cecilia 1, 8, 29; Emanuela 9, 27, 84; Simona 44, 25, 38; Simonetta 85, 9, 59; Renata 44, 20, 38; Elsa 5, 60, 13; Viola 27, 43, 49; Alberto 51, 71, 19; Ambrogio 8, 19, 77; Arturo 44, 11, 55; Diego 49, 81, 87; Fausto 13, 83, 56; Giacomo 45, 81, 28; Leone 34, 21, 11.

L’aforisma della settimana scelto da Mario: “Penso che prima di tutto essere in buona salute vi rende felici, ma funziona anche nell’altro modo. Secondo me è molto meno probabile che un uomo felice si ammali che non un uomo infelice“ (Bertrand Russell): 54, 55, 6.