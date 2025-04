La fortezza da rilanciare. Iniziativa finale

La Fortezza di San Martino, a San Piero a Sieve, nel comune di Scarperia e San Piero è uno degli edifici storici più importanti del Mugello. L’imponente fortilizio cinquecentesco, voluto dai Medici, e la cui definitiva sistemazione si deve a Bernardo Buontalenti, avrebbe un grande potenziale turistico, ma è di proprietà privata, e le volontà di recupero, ristrutturazione e valorizzazione finora non sono state attuate. Ma a San Piero a Sieve la Fortezza è sempre al centro dell’attenzione, e negli ultimi mesi, su iniziativa del Laboratorio "Fortezza Abitata" insieme alla Pro Loco, si sono tenute varie iniziative, nell’ambito del progetto "Fortezza Abitata", che ha proposto un percorso pubblico di riscoperta storica, culturale e sociale per la comunità di San Piero a Sieve.

Il progetto è ormai alle fasi finali, e sabato 26 aprile alle ore 15, nel Salone Mediceo della Parrocchia di San Piero a Sieve, in via Provinciale, si terrà il convegno finale; "sarà un’occasione – spiegano gli organizzatori - per fare il punto sul lavoro svolto, condividere riflessioni, esperienze e prospettive future insieme ai protagonisti di questo percorso: studiosi, cittadini, associazioni e istituzioni che hanno contribuito a riattivare il legame tra la Fortezza e il territorio. Sarà un momento di confronto e valorizzazione delle memorie collettive e delle nuove visioni nate grazie a ‘Fortezza Abitata’.

Giovedì primo maggio, invece, si passerà dalla teoria alla pratica, facendo toccare con mano l’affascinante bellezza della Fortezza, con una visita guidata lungo tutto il perimetro delle imponenti mura medicee di San Martino, visita organizzata dalla Pro Loco di San Piero a Sieve. La partenza è fissata per le ore 10:00 da Villa Adami, ed è previsto l’accompagnamento e la spiegazioni di esperti e guide. Non mancherà, al termine del percorso, un pic-nic sotto le mura.

