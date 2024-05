La forte presenza italiana nella nostra Francoforte

Francoforte: la città dei grattacieli, dell’aeroporto, della banca centrale europea, del Römer, la piazza principale e, nel centro cittá, della Kleinmarkthalle, il mercato internazionale dove trovare prodotti provenienti da tutto il mondo; i visitatori rimangono colpiti da odori, colori e sapori delle bancarelle italiane che, con la ricca offerta di specialità regionali, fanno vivere l’atmosfera dei mercati della penisola. Ma l’Italia a Francoforte non è solo cibo; nei dintorni della Goethestraße, la via dei negozi di lusso, si susseguono le vetrine dell’alta moda, per esempio di Gucci e di Armani, e della moda più accessibile di Benetton. Nel museo Städel ammiriamo tra i maestri antichi capolavori di Botticelli, di Raffaello, di Mantegna; poco distante, sul Museumsufer (la riva dei musei) il museo del cinema organizza ogni anno la rassegna Verso Sud che presenta film in lingua italiana.

La musica è presente nel programma dell’Opera e nei concerti degli artisti italiani che non mancano di visitare la città. Non è raro trovare parcheggiata una Vespa o assaporare l’odore del caffè espresso proveniente dai locali che si aprono sulle strade. In città si sente parlare tanto in italiano e non solo da italiani: sono molti gli abitanti di Francoforte attirati dalla melodia della lingua italiana che si impegnano nel suo apprendimento. E’ come vivere in Italia? Non proprio, a Francoforte l’Italia e la Germania si incontrano in una combinazione unica che si arricchisce con le esperienze di una ricca diversità culturale cosmopolita.