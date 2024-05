La Firenze green di Schmidt. Alberi ad alto fusto contro le isole di calore

Più attenzione al verde e all’ecologia, servizi per giovani coppie così da rilanciare la natalità e una città policentrica che riscopra i rioni fiorentini. Nella lunga riunione organizzativa della lista ’Eike Schmidt Sindaco’, ieri si è parlato di questo ma anche di tanti altri temi che verranno presentati nei prossimi giorni dall’ex direttore degli Uffizi e candidato civico del centrodestra. Dopo il dibattito su sicurezza e decoro (che ha riguardato soprattutto le Cascine con un botta e risposta con il centrosinistra e con gli altri candidati sindaco), trasporti e tramvia fino alle piste ciclabili, il portabandiera di Fdi, Fi e Lega ha voluto confrontarsi con la sua squadra per affrontare questi ultimi scampoli di campagna elettorale.

Una delle idee sposate da Schmidt per fare di Firenze una città sempre più green (ma anche per risolvere il problema delle isole di calore) è quella di ricominciare a ripiantare, come accadeva in passato, alberi ad alto fusto per cercare di abbassare le altissime temperature estive che in alcuni punti di Firenze, d’estate, arrivano anche a 50 gradi. Per quanto riguarda il sociale, la lista chiede più attenzione nei confronti degli anziani, sempre più soli e abbandonati. E per i giovani che decidono di fare figli, asili a basso costo e doposcuola con sport, musica e arte.

Se dovesse essere eletto sindaco, Schmidt promette di rivedere anche la politica sulle case popolari "che fino a oggi non ha portato da nessuna parte", spiega il capolista Paolo Bambagioni, uomo di centrosinistra che ha sposato la causa dell’ex numero unod egli Uffizi.

"Oggi (ieri, ndr) ci siamo confrontati anche sulla comunicazione, sui gazebo e come far passare il messaggio che Eike non è sostenuto solo dai partiti del centrodestra ma anche da altre persone di diverse estrazioni", aggiunge Bambagioni.

Il tempo scorre, giugno è ormai alle porte, e giorno dopo giorno il programma della coalizione prende sempre più forma, spaziando sui più svariati temi. Ma Schmidt ha preso molto a cuore anche quello che riguarda le cosiddette periferie che saranno al centro della sua azione amministrativa.

"Crediamo che il nostro programma sia in linea con quello che ci siamo prefissati, ovvero di far tornare Firenze Magnifica", fanno sapere dal comitato elettorale di viale Gramsci.

