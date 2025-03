La Filharmonie, stagione al via

La ‘Sinfonia n. 4’ di Mahler si fa primavera, così come le Stagioni Ridipinte di Vivaldi e la figura di Pulcinella, che torna a sorridere in due versioni, tra Stravinskij e Lebrun. Infine, un classico che non tramonta mai, ‘Il piccolo principe’, per le musiche originali di Buffetti. È Firenze Sincronie, la rassegna musicale che apre la stagione 2025 della Filharmonie, l’Orchestra filarmonica di Firenze che, in collaborazione con il conservatorio Cherubini, porta in scena i talenti under 35, tra emergenti e artisti affermati.

Ad aprire le danze, domani (ore 21), sarà il concerto ‘Mahler 4’ alla Sala Buonumore del conservatorio Cherubini. A portarlo in scena ci saranno la soprano ucraina Nikoletta Hertsak e l’orchestra, diretta dal maestro iraniano Nima Keshavarzi. Artisti già affermati, che celebreranno i 165 anni dalla nascita del compositore austriaco.

Non mancheranno poi, alla Certosa di Firenze, le Stagioni Ridipinte, una rilettura contemporanea del capolavoro di Vivaldi, con Giulia Rimonda al violino. L’appuntamento è per il 4 aprile, insieme all’orchestra, che la accompagnerà insieme all’attrice Ilaria Drago.

Il 4 maggio, invece, al Teatro dell’Affratellamento ecco il Piccolo Principe, sempre diretto da Nima Keshavarzi, con Andrea Bruni e il Quartetto Sax.

A chiudere la rassegna, il 24 maggio, il ritorno alla Sala Buonumore del Cherubini con la serata dedicata a Pulcinella. Sul palco tutta l’Orchestra Filarmonica e le voci soliste del Conservatorio. Ospite d’eccezione Luca Vignali, uno dei più importanti oboisti italiani.

Lorenzo Ottanelli