La Fiera di San Luca ritorna alla tradizione, con banchi, sfide e fuochi

Il ritorno al passato della Fiera di San Luca significa 63 piazzole di cui 16 per il commercio alimentare, 46 per l’extralimentare e 1 per disabili. Il passaggio dal consiglio comunale, con l’approvazione da parte della maggioranza e l’astensione dell’opposizione, della scheda nel nuovo piano di commercio su aree pubbliche, ha visto un ritorno alla vecchia disposizione, dopo in cosiddetto "anno zero" sperimentale avviato nel 2022. "Abbiamo deciso di ripristinare l’area mercatale nelle zone tradizionali ossia piazza Buondelmonti, via Mazzini e piazza Accursio – spiega il sindaco Riccardo Lazzerini –. I sapori e i colori della nostra Fiera torneranno ad essere quelli che ogni imprunetino conosce da sempre, arricchiti da elementi di contorno".

L’iniziativa si svolgerà tra il 14 e il 23 ottobre. "Torneremo a gestire direttamente gli eventi storici e tradizionali – aggiunge il presidente dell’associazione Fiera di San Luca Andrea Tucci –, dalla mostra degli animali fino ai fuochi d’artificio del 19 ottobre, oltre alla sfida del tiro alla fune dei quattro rioni". La gestione delle aree promozionali della Barazzina, via Paolieri, via Cavalleggeri e via Vittorio Veneto saranno gestite dalla Proloco. Il luna park è confermato in piazza da Bagnolo mentre il Loggiato del Pellegrino ospiterà una mostra di artigianato artistico. Ci saranno altri eventi con le associazioni e una sfilata di moda a cura del Ccn Il Pozzo.

Manuela Plastina