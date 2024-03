La festa di primavera. Attesa per Fiorinfiera

Come tradizione, il primo weekend primaverile arriva "Fiorinfiera", la mostra mercato di piante e fiori che inaugura la stagione del florovivaismo in Toscana. Sabato e domenica in piazza Vittorio Veneto e nelle vie limitrofe del Centro Commerciale Naturale, espositori del settore e vivaisti provenienti da tutta la Regione riempiranno di fiori, colori e profumi il centro di Sesto Fiorentino.

Non solo piante: ci saranno anche attrezzature da giardino e tutto quello che può essere utile per prendersi cura del proprio piccolo o grande spazio verde. Piazza Vittorio Veneto diventerà dunque un grande giardino colorato accogliendo gli espositori florovivaistici.

In via Dante Alighieri ci sarà il mercato delle aziende agricole e dei prodotti a km0, mentre un mercatino animerà via Verdi. Per entrambe le giornate, ci sarà anche CNA Firenze: in via Cavallotti proporrà le eccellenze artigiane del territorio fiorentino con il mercato "ArteFacendo".

Non mancheranno alcune novità, annuncia l’assessore alle attività produttive Claudia Pecchioli.

"Fiorinfiera inaugura idealmente anche una nuova stagione di appuntamenti ed eventi in piazza, grazie all’impegno delle associazioni della nostra città".

La manifestazione si svolgerà in entrambe le giornate dalle 10 alle 20.