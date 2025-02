La famiglia partigiana di Sacchi. Dialogo con gli studenti medi

Ospite speciale per gli studenti delle terze medie di Incisa e Rignano: Tommaso Sacchi, assessore alla cultura di Milano, nella sua veste di scrittore, ha accolto l’invito ricevuto dalla professoressa di lettere Paola Masciullo. In vista di questo appuntamento, gli studenti hanno letto in classe e discusso il libro di Sacchi “Il Bosco dove tutto cominciò. Storia di una famiglia partigiana“. Quella famiglia è la sua. Tommaso Sacchi ha scritto il volume a 4 mani con la sua mamma Rossella Köhler, fino a pochi giorni prima della sua scomparsa. Ripercorre la storia del nonno paterno Edoardo, nome di battaglia Dado, nei boschi dove si è nascosto da ragazzo, e quella dello zio materno Gianpaolo, morto poco più che ventenne da “ribelle“.

Sacchi ha risposto alle domande incuriosite dei ragazzi che hanno raccontato anche storie delle loro famiglie. L’incontro in biblioteca, con il coordinamento del dirigente scolastico Antonio Restaino, ha visto la partecipazione anche del sindaco Valerio Pianigiani e degli assessori Dario Picchioni, Arianna Guarnieri e Fabio Gabbrielli. Sacchi ha fatto anche i complimenti alla III A che lo scorso anno, quando era ancora una seconda, vinse “Cronisti in classe“, il campionato di giornalismo de La Nazione, con un’inchiesta su Incisa. Lo scrittore ha voluto leggere la loro pagina e li ha spronati per la nuova edizione.

Manuela Plastina