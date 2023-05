La differenza come valore

Continua giovedì alle 21 la mobilitazione del Teatro dlle Spiagge (via del Pesciolino, 26) contro l’omotransfobia con Nicole De Leo in “Manifesto. Parlo per la mia differenza”, un urlo sarcastico e amaro per la liberazione, attraverso gli scritti di Pedro Lembel, l’attivista, intellettuale e performer cileno che ha segnato la storia della cultura queer.

Lo spettacolo trae spunto da alcuni scritti di Pedro Lemebel, attivista, intellettuale e performer cileno nato nel 1952 e morto nel 2015 a 62 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella cultura del suo paese. Lettera a Liz Taylor, Quella roca risata di loca, I gioielli del golpe, La storia di Margarito rappresentano un urlo sarcastico e amaro contro la dittatura, per la liberazione dell’umanità. Nel 1987 Lemebel fonda il collettivo Las Yeguas del Apocalipsis, trasformandosi in un mito della scena artistica cilena e nel simbolo internazionale della liberazione sessuale. Info e prenotazioni: 055310230 o 3294187925

www.teatridimbarco.it.