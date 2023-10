La denuncia:: "La frazione di Scopeti ignorata dal Comune"

"Ancora una volta torniamo a occuparci delle frazioni del Comune di Rufina: questa volta è il turno di Scopeti, che pare davvero finita nel dimenticatoio" dichiara RufinaCheVerrà. "I marciapiedi, quei pochi che ci sono - continua il gruppo - sono invasi da erbacce, la pulizia strade viene effettuata solo in via Amendola mentre la parte di Scopeti lungo la Statale 67 viene completamente ignorata. Sempre lungo la SS67 dal muro in prossimità delle ex scuole si stanno staccando pietre". RufinaCheVerrà ha dunque presentato un’interrogazione da discutere durante il prossimo Consiglio comunale per chiedere al Comune che, secondo il gruppo avrebbe ignorato più volte le segnalazioni dei residenti, quali siano le sue intenzioni. "Una situazione di totale inerzia divenuta ormai intollerabile, e già più volte denunciata da alcuni residenti e della quale il Comune è ben a conoscenza. Fino a oggi nessuna risposta sufficientemente chiara è stata fornita" conclude il gruppo consiliare.

Martina Stratini