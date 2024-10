’La denuncia’ di Ivan Cotroneo tra consenso e ricatto emotivo

Nell’ambito di ’Avamposti Teatro Festival’, organizzato da Teatro delle Donne, il 4 e 5 ottobre al Teatro Goldoni di Firenze (ore 20,30) va in scena ’La denuncia’, nuovo testo teatrale scritto e diretto da Ivan Cotroneo che affronta il complicato rapporto tra un docente e una sua allieva. Un rapporto in cui la seduzione entra in gioco, a volte in modo innocente, come arma e strumento maieutico, come persuasione intellettuale. Altre volte, invece, si trasforma in violenza, diventando abuso di potere. Interpretato da Marta Pizzigallo ed Elisabetta Mirra, ’La denuncia’ è un testo teso, con un epilogo sorprendente. Una sfida dialettica e di visioni del mondo tra due donne in fasi diverse della vita, che si rivelano, solo alla fine, più vicine di quanto si potesse immaginare. Un mistero da ricostruire, che un colpo di scena trasforma da quasi processuale a una dichiarazione d’amore.

Info e prenotazioni: 055.2776393 o [email protected].