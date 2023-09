La denuncia della Cgil: “Per le certificazioni di disabilità servono 5 mesi per la visita"

Firenze, 19 settembre 2023 - Per le certificazioni di disabilità "a Firenze, nonostante lo sforzo enorme fatto dal personale dell'Azienda sanitaria per abbattere i tempi d'attesa, ad oggi siamo ancora a 4/5 mesi per arrivare alla visita medico legale". E' l'allarme lanciato da Cgil e Fp-Cgil di Firenze secondo cui "uffici e servizi sono stati da anni depauperati da tagli al personale rendendo sempre più difficile rispondere adeguatamente ed in tempi congrui a queste richieste". Per il sindacato "è urgente intervenire e serve uno sforzo ulteriore d'assunzioni in questo settore, perché questi accertamenti significano, per le persone disabili e familiari, poter accedere a diritti fondamentali a partire da ausili, medicinali, agevolazioni fiscali, permessi dal lavoro, iscrizione al collocamento mirato, insegnanti di sostegno e tante altre necessità. In molte circostanze la situazione è aggravata dal fatto che il cittadino che chiede per sé o per un suo familiare percepisce l'amministrazione pubblica nemica". Da aprile ad oggi, si legge in una nota, nelle sedi Cgil di Firenze e provincia si sono rivolte più di mille persone per servizi inerenti le certificazioni per le persone disabili e i loro familiari, e si continua a proseguire a ritmi di 40-50 persone a settimana.