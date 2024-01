La dea bendata bacia Figline e Bagno a Ripoli

Uno dei tre biglietti vincenti da 100.000 euro estratti in Toscana per la Lotteria Italia sono stati vinti nel comune di Figline e Incisa Valdarno. Si tratta del biglietto P 244070. L’estrazione nel giorno dell’Epifania, come da tradizione, nel corso della trasmissione "Affari Tuoi", condotta da Amadeus, durante la quale il primo premio da 5 milioni di euro è ’volato’ a Milano, il secondo da 2,5 milioni a Campagna, in provincia di Salerno. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto ad Albuzzano, in provincia di Pavia. Il quarto premio da 1,5 milioni a Roncadelle, in provincia di Brescia e il quinto e ultimo di prima categoria da 1 milione di euro a Montescudo Monte Colombo, in provincia di Rimini.

Tra i premi di seconda categoria, c’è appunto la vincita nel Valdarno fiorentino, mentre ben tre biglietti per premi di terza categoria - ovvero 20mila euro - sono stati venduto all’autogrill Chianti, sull’autostrada A1, nel comune di Bagno a Ripoli.