La danza che non ’invecchia’. Ballerini senza età sul palco

Uno spettacolo politico e deliziosamente ironico per raccontare il corpo che invecchia mentre l’anima conserva la verve per lanciarsi in atti sfrenati. Questo è ’Ma l’amor mio non muore / Epilogue’, ultimo lavoro della compagnia belga Wooshing Machine che andrà in scena, in prima italiana, domani alle 21 al Teatro Cantiere Florida nell’ambito della stagione a cura di Versiliadanza.

Seguito naturale della ’Trilogia della Memoria’, lavoro in tre atti che ripercorreva la vita degli autori, lo spettacolo intreccia ricordi intimi e memoria collettiva nell’impronta lasciata dalla vita sui tre danzatori e coreografi, Carlotta Sagna, Mauro Paccagnella e Alessandro Bernardeschi, figli degli anni settanta e ottanta italiani, emigrati in Francia e in Belgio alla ricerca di fermento politico, sociale e culturale. Un lavoro che, nello stile che contraddistingue la formazione, fa convivere gravità e allegria, disinvoltura e disarticolazione, gigioneria e autoironia, gioia selvaggia e gravità. È vero che l’amore non muore, ma il tempo passa e i corpi dei monelli ne portano il peso. Il pubblico sente scricchiolare le articolazioni degli artisti: davanti a loro si spezzano. Quando un corpo minaccia di cadere è il compagno che si regge, si sostiene, prima di barcollar, e non si può evitare di porsi una domanda bruciante e universale: che fare coi nostri involucri mortali?

Domenica inoltre, alle 17,30, spazio ai giovani spettatori con ’Eco-Quiz-Show’: i temi del cambiamento climatico e dell’ecologia trattati in maniera giocosa e poetica col teatro-danza, portato in scena da Simona Bucci. Uno studio televisivo con sigla, domande, risposte, idee possibili, soluzioni, creatività e suggerimenti: questo è ’Eco-Quiz-Show’ con la presentatrice che pone questioni alla concorrente di turno; tutte vertono sul tema dell’ecologia. Info: www.teatroflorida.it

O.Mu.