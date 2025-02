La cura del verde. Potature e interventi per 100mila euro

Quasi centomila euro di stanziamento per servizi e lavori di manutenzione del verde pubblico su tutto il territorio sestese. La decisione, nell’ambito del più ampio Accordo Quadro per le attività legate alla cura dei parchi e giardini pubblici, è stata ratificata con una determinazione del Settore Infrastrutture e Ambiente del Comune ed è connessa a una precisa perizia, con più lavori previsti: "Si tratta nello specifico – dice l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi - di una perizia che riguarda tutta la manutenzione del verde, quindi, ad esempio, ci sono interventi sulle siepi in quasi tutti i giardini e lavori di potatura per i giardini e parchi dislocati in diverse zone del territorio. Sono previsti lavori di manutenzione ordinaria, piccoli sbancamenti, potatura e cura delle piante nel parco di Villa Solaria ma anche, tra l’altro, nei Giardini 2 Agosto alla Zambra, in piazza della Costituzione a Quinto Basso e al parco dell’Oliveta. Fra gli interventi da realizzare in questa tranche anche il rifacimento della staccionata vandalizzata in via dei Giunchi".