La cultura in piazza. Dinosauri e classici con i divulgatori social

Sono Willy Guasti ed Edoardo Prati, divulgatori social di carattere scientifico e letterario, i protagonisti del Festival "Su-sultò 2024", promosso dall’Associazione culturale Limpar e realizzato con il contributo dei Comuni di Barberino Tavarnelle, Sesto Fiorentino e della Città Metropolitana di Firenze. Il primo calcherà le scene di piazza Matteotti a Tavarnelle il 29 agosto, il secondo animerà il cuore commerciale e sociale del Comune chiantigiano il 4 settembre. Il festival nasce con l’obiettivo di far raccontare la cultura in piazza ai giovani. Willy Guasti porta in scena il 29 agosto alle 21.15 "Lucertole terribilmente grandi. Dinosauri fantastici e dove trovarli", mentre Edoardo Prati con la sua passione per la letteratura da diffondere attraverso la rete conquisterà il pubblico con lo spettacolo "Aspettando cantami d’amore", in programma il 4 settembre alle 21,15. Willy Guasti è un giovane laureato in Scienze naturali all’Università di Firenze che ha collaborato con diverse realtà museali italiane legate al mondo delle scienze naturali e tra le altre iniziative gestisce Zoosparkle, uno dei progetti dedicati ad animali, evoluzione e paleontologia più seguiti in Italia.

Edoardo Prati, giovanissimo divulgatore, a 19 anni traduce la vita attraverso la sua passione, i grandi classici della letteratura. Prati ha dimostrato come sui social ci possa essere spazio anche per la cultura e le nozioni e, da TikTok a ‘Che tempo che fa’, ribadisce l’importanza della divulgazione della letteratura classica nell’era moderna. "Considerato il successo della scorsa edizione, - dichiara il sindaco David Baroncelli - chiamata "Sussulti metropolitani", che si è tenuta nella pineta di Barberino Val d’Elsa, siamo felici di sostenere questo progetto che vuole dare spazio e voce alla cultura giovanile ed intreccia e fonde anime diverse anche rafforzando la sinergia tra le istituzioni". Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria a [email protected], telefono 055 8052369. Sono previsti posti riservati per under 30.

anset