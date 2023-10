La criminalità in città. È boom di denunce . Firenze sale ancora nella classifica nera

di Stefano Brogioni

Avanza e sembra puntare verso il podio, Firenze, ma la classifica è quella della criminalità e arrivare in cima non sarebbe un vanto. Con 5.272,3 denunce ogni centomila abitanti (51932 in totale), la nostra città è la quinta in Italia, secondo i dati pubblicati, come ogni anno, dal Sole 24 Ore. E’ dietro a Milano (6.991,3 denunce ogni 100mila abitanti), Rimini (6.246,4), Roma (5.485,4) e Bologna (5436,5).

Lo scorso anno Firenze era settima.

A spingere in alto la città d’arte, concorre l’elevato numero di denunce per furti: le quasi 25mila segnalazioni alle forze dell’ordine, però, registrano una lieve flessione che fa scendere di qualche gradino rispetto al primo posto della classifica 2022.

Di queste 25mila denunce, oltre un quinto sono per scippi in strada, in locali o mezzi pubblici - furti con strappo e furti con destrezza -, 3316 per furti in abitazione, duemila per furti in esercizi commerciali. Firenze è quarta in Italia anche per numero di rapine denunciate. Sono 86,9 per ogni centomila abitanti, 856 in numero assoluto.

Numeri che rispecchiano anche la vocazione della città: molti di questi reati sono collegati al turismo e all’alta affluenza di visitatori in città. Caratteristica che consegna a Firenze un altro poco inviadibile dato altissimo: quello delle violenze sessuali.

Nell’arco del 2022 (il periodo preso in esame), sono state denunciati 179 abusi. A tenere alto il fenomeno, l’altra frequenza di stranieri, anche studenti, che da sempre rappresentano la fetta piùà rappresentativa di chi denunciata questa tipologia di delitto.

Anche il capitolo danneggiamenti occupa un posto di rilievo nella classifica: il sesto in Italia. Sono stati infatti 661 ogni 100mila abitanti, un totale complessivi di 6512 querele. In questo segmento, rientrano ad esempio le rotture di finestrini e parabrezza, spesso finalizzati a furti di pochi spiccioli negli abitacoli.

Casistica che ha funestato interi quartieri della nostra città - come ad esempio la zona di Porta a Prato e dell’ex teatro comunale - e in qualche circostanza ha portato pure a interventi “integrativi“ rispetto all’attività ordinaria delle forze dell’ordine. E’ il caso, ad esempio, del reclutamento di vigilantes privati.

Per quanto riguarda la cronaca nera, Firenze scende, fortunatamente, un po’ in classifica. Trentatreesimo posto per gli omicidi volontari consumati - 6 nell’arco del 2022 -, centesima posizione per gli omicidi colposi (15), dieci gli omicidi stradali, dato quest’ultimo che nell’anno in corso, non ancora concluso, sappiamo già che è andato peggiorando.

Posizione numero 47 per i tentati omicidi (16), 64esimi per le minacce (1075 denunce), 42esimi per le percosse (283).

Per quanto riguarda, infine, il rischio di infltrazioni mafiose, ci sono alcuni reati ’spia’ che devono far tenere alta la guardia. Preoccupante il numero di estorsioni (ne sono state denunciate 259, 26,3 ogni centomila abitanti), che pone Firenze all’11esimo posto italiano.