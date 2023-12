La Comunità di Sant’Egidio cerca volontari per servire i due pranzi di Natale per chi è solo

A Natale si può allargare la tavola a quelli che potrebbero restare soli. Si può aiutare a preparare il Natale della Comunità di Sant’Egidio, raccogliendo il necessario, preparando il pranzo del 25 dicembre, che sarà nella Basilica di San Lorenzo e allo Spazio Reale di San Donnino, partecipando alla distribuzione e ai pranzi, offrendo un po’ del proprio tempo, sostenendo con generi alimentari, detersivi e detergenti, articoli per l’igiene personale e vestiario. Si può contattare prima Sant’Egido telefonando allo 055.2342712 o scrivendo alla mail [email protected] Il pranzo di Natale è tra l’altro sostenuto dalla Fondazione Fiorenzo Fratini, l’8 per mille della Chiesa Cattolica, la Fondazione Cr Firenze, privati e aziende. "Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo soli – sottolinea Giovanna Cammi Fratini - e la Fondazione lo sposa in pieno. Abbiamo deciso perciò di offrire 800 pasti da servire in San Lorenzo".