La colf incassa gli assegni dell'anziana che aiutava nelle faccende domestiche

Amelia (Terni), 22 maggio 2023 - Anziana derubata di due assegni per un totale di 3400 euro; denunciata per ricettazione dai carabinieri la colf, che è fortemente sospettata del furto dei titoli di credito. La vittima del reato, 87 anni, si è casualmente accorta dell'ammanco di denaro dal conto corrente e ha avvisato i carabinieri. I militari hanno quindi accertato che il denaro era stato prelevato a marzo scorso in due occasioni attraverso altrettanti assegni rubati dal libretto dell'anziana, che non si era accorta di nulla, nascosto in casa. Destinataria di entrambi gli assegni è risultata essere una 45enne amerina che nei mesi precedenti era stata nell'abitazione dell’anziana per aiutarla nelle faccende domestiche. La donna, già nota alle forze dell’ordine per altri reati, è stata denunciata per la ricettazione degli assegni ma le indagini continuano per accertare che sia stata proprio lei la responsabile del furto dei due titoli di credito.