La città nel mirino dei vandali : "Camper derubati e danneggiati"

Non solo ciclomotori, vandalizzati anche i camper e auto in sosta. L’ultimo raid è di due giorni fa nella zona del Vingone. Malviventi hanno aperto i finestrini di un camper parcheggiato in zona, per cercare oggetti da rubare. I proprietari hanno trovato i vetri infranti, e non hanno potuto far altro che prendere atto dell’irruzione e correre ai ripari spendendo soldi per cambiare i cristalli. Un colpo che ne segue un altro, denunciato anche sui social sempre a un’altra ‘casa mobile’. Secondo il racconto rilanciato su ‘Sei di Scandicci se’ i ladri in questo caso avrebbero approfittato del camper per dormirci dentro, devastandone la mobilia prima di andarsene. Gli episodi fanno il paio con il blitz compiuto l’altro giorno nella zona di piazza Gramsci con diversi motorini vandalizzati da ignoti nel cuore della notte. I proprietari hanno trovato tranciati i condotti in gomma dell’impianto frenante e, quelli elettrici, tagliati di netto i cavi di ricarica. Altri episodi sono successi, però ad autovetture, nel parcheggio scambiatore (non autostradale) di villa Costanza. Ma è il centro città, nelle vie Deledda e Carducci, uno dei punti più bersagliati dai malviventi. A inizio maggio fu l’avvocato Lapo Fè ad assistere in diretta (e a sventare) un furto su auto, con un malvivente che aveva appena asportato una borsa da una vettura in sosta. Il fatto era successo in pieno giorno; di notte invece i ladri puntano alle periferie, alla zona industriale, e appunto nell’area di sosta di villa Costanza, dove periodicamente si trovano i segni delle scorribande con frammenti di cristalli a terra.

La richiesta dei residenti alle forze dell’ordine è ovviamente quella di presidiare questi punti sensibili, provando a battere i ladri sul tempo. Ma ovviamente è fondamentale anche la segnalazione da parte dei cittadini stessi. Con l’arrivo dell’estate e la crescita esponenziale di eventi culturali, di persone in giro per la città diventa più difficile per i malviventi mettere a segno i loro colpi. Ma il presidio del territorio è fondamentale. Per questo sarà argomento di discussione anche politica la possibilità di prolungare l’orario di lavoro della polizia municipale in orario notturno.