La città festeggia il suo patrono . San Zanobi, tutti gli appuntamenti

San Zanobi, pronti per i festeggiamenti. Il calendario degli eventi è organizzato dall’Associazione San Zanobi in collaborazione con le altre realtà di volontariato della zona, e con il patrocinio del Comune di Scandicci. Si comincia il 10 maggio, giorno del patrono. Alle 11 la celebrazione della Messa nella chiesa di San Zanobi a Casignano presieduta da don Giovanni Momigli, proposto di Scandicci. Alle 18 presso alla propositura di S. Maria a Scandicci ci sarà la celebrazione solenne presieduta dal cardinale Giuseppe Betori (foto), amministratore apostolico della diocesi di Firenze, alla presenza delle autorità civili e militari della città. Alle 21,30 è l’ora del corteo storico per le vie cittadine da piazza Matteotti al parco castello Acciaiolo percorrendo la nuova zona pedonale con esibizione finale dei Bandierai degli Uffizi. Sabato 11 e domenica 12 nel parco Castello Acciaiolo sarà realizzato un accampamento medievale realizzato dagli Arcieri storici fiorentini con animazione ed attività ludiche per i bambini e alle 22 di sabato il concerto dei Killer Queen. Per le tre giornate di festa al parco Acciaiolo, saranno allestiti stand gastronomici. Completa il quadro delle feste di San Zanobi, la tradizionale cena di beneficenza organizzata per il 17 maggio nel salone della Cobrama. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected]. Il ricavato dei festeggiamenti sarà devoluto in beneficenza Associazione Unopertutti Onlus di Pontassieve per il laboratorio itinerante dei ragazzi disabili.