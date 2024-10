La Brac, tra sapori e letteratura

Eccoci a Firenze, in via dei Vagellai, 18/R, quartiere Santa Croce, a un passo dalla statua di Dante, da Palazzo Vecchio e dall’Arno, dove 15 anni fa è nata una libreria molto speciale… La Brac, che mette insieme i libri, la cucina e l’arte contemporanea. Ci facciamo raccontare questa avventura appassionante da chi l’ha sognata e creata, Melisa e Sacha, soci fondatori e compagni di vita: "La Brac nasce nel maggio del 2009. Coniuga da sempre alcune nostre comuni passioni, la buona cucina vegetariana e vegana e l’editoria dedicata ai linguaggi dell’arte contemporanea. Le pietanze servite vengono tutte preparate al momento con prodotti freschi, possibilmente locali, i libri invece vengono selezionati dai cataloghi di piccole e medie case editrici. Le ricette nascono da ricerca e sperimentazioni continue. Particolare attenzione viene data a vari tipi di diete e grande importanza alla freschezza. Ricorrente è l’uso di spezie". Questa libreria è una realtà viva, in continuo dialogo con il mondo, sempre in evoluzione, e ha avuto il successo che meritava visto che… "La Brac attualmente impiega 15 dipendenti e diversi collaboratori esterni, incaricati di curare alcune delle rassegne che vengono ospitate e realizzate nei suoi spazi e altrove. Nel corso di questi primi 15 anni numerose sono state le personalità che hanno arricchito con la loro esperienza la crescita sia della cucina che delle collezioni librarie. Dalla sua apertura La Brac ha organizzato e ospitato circa 1.800 incontri e presentazioni di libri, oltre a promuovere e realizzare diverse rassegne come Scripta. L’arte a parole divenuta nel tempo una vera e propria realtà culturale indipendente, Scaffale Aperto, SPRead, Arte a parte, Radiosa, Parlami di Lei, Feat. La maggior parte di queste iniziative sono ancora attive e in crescita. Inoltre, La Brac ospita e conserva nei suoi spazi sette opere site specific di affermati artisti contemporanei". Melisa e Sacha lo dicono chiaramente: "Il successo della cucina ha sicuramente determinato e reso sostenibili tutte queste attività". Per celebrare i 15 anni della librEria, è stato ideato un libro di ricette molto speciale: "Abbiamo scelto di affidare le ricette tradizionali, che da sempre vengono proposte nel menù, all’interpretazione di 80 artisti contemporanei che nel tempo hanno collaborato e preso parte a diverse iniziative". Buone letture e buone forchette a tutti. Ci vediamo a La Brac.