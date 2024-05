La "Bicicletta della Memoria" il 21 maggio al Museo Bartali. Poi una conferenza alle Oblate

Partita il 9 maggio da Ventotene l’edizione 2024 della "Bicicletta della Memoria" che arriverà fino alle Alpi, farà tappa a Firenze il 21 maggio. Un percorso lungo i luoghi della memoria europea. Il "ciclista della Memoria" Giovanni Bloisi (nominato dal Presidente della Repubblica Mattarella Cavaliere all’ordine e al merito della Repubblica Italiana in forza del suo impegno per la conservazione della memoria italiana ed europea e del ricordo delle vittime del nazifascismo) attraversa l’Italia lungo le 22 tappe della via europea, seguendo il percorso dal tema della "Memoria di Ventotene", quella de "Il Manifesto per un’Europa libera e unita" redatto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi con Eugenio Colorni e Ursula Hirshmann. Il 21 maggio il Ciclista della Memoria farà tappa al Museo del Ciclismo intitolato a Gino Bartali, campione del ciclismo e Giusto tra le Nazioni, per poi spostarsi alla Biblioteca delle Oblate: alle 17 l’iniziativa "Ripensare l’Europa. La lezione di Altiero Spinelli".