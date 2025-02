La bellezza non è nel trucco ma nell’anima

Grifoni

Un corpo bello ed efficiente è oggi più importante di una mente brillante e colta, il modo di vestirsi è forse preso in considerazione più delle idee e qualità personali. Il culto del proprio corpo sta raggiungendo livelli esagerati perché il contesto in cui viviamo richiede che ogni individuo dia di se stesso l’immagine migliore. Così si spiega il proliferare di dietologi, palestre, centri di estetica e chirurgia plastica. La parola d’ordine è "Magri e belli". In realtà nonostante che filosofi e poeti abbiano cercato di incasellare il concetto di bellezza all’interno di schemi e di definizioni, questa sfugge a qualsiasi modello e la si può percepire solo in maniera soggettiva. Come sosteneva Audrey Hepburn: "La bellezza di una donna non è nei vestiti che indossa, nel suo viso o nel modo di sistemare i capelli. La bellezza di una donna si vede nei suoi occhi perché quella è la porta aperta del suo cuore, la fonte del suo amore. La bellezza di una donna non è nel trucco ma nella sua anima. E’ nell’amore e nella passione che esprime".