"La Befana e l'Orco Puzzone: il Teatro di Cestello porta in scena una novella magica"

Il 5 e 6 gennaio (ore 15,30) al Teatro di Cestello va in scena lo spettacolo "La novella della Befana e dell’Orco Puzzone" con adattamento e regia di Elena Baistrocchi. La storia: c’erano una volta il babbo e la mamma di Buchettino che, non riuscendo a trovare il figliolo, pregarono il re e la regina di aiutarli. I genitori temevano che Buchettino fosse finito nel pentolone dell’Orco Puzzone. Sentita questa storia, la regina convocò subito la Befana e la sua sorellina. Le Befane, a capo del corteo regale, si diressero alla casa dell’Orco puzzone per cercare Buchettino.