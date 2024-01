La Befana a Villa Arrivabene su un mezzo della Protezione civile . Protagonista la Fratellanza militare

Ormai da otto anni, il 6 gennaio dalle ore 10.30, arriva la Befana a ’Villa Arrivabene’, sede del Quartiere 2. Grazie alla collaborazione con il Comune di Firenze e con il Quartiere 2, la Fratellanza Militare Firenze ODV, storica Pubblica Assistenza fiorentina anche per questo anno, promuove l’iniziativa che vede arrivare la befana su un mezzo di protezione civile. Si svolgeranno giochi ed attività e al suo arrivo, la Befana donerà a tutti i bambini le calze. Il presidente Giovanni Ghini: "Per noi, è una splendida opportunità per condividere con il nostro territorio momenti di divertimento. Interagiamo con loro nei momenti di necessità, oggi possiamo sorridere con loro e raccontare che ’quelle divise gialle’ sono cittadini che hanno scelto di dedicarsi in parte alla comunità". Ingresso libero.