La banda del tombino colpisce ancora Preso di mira il kebab in via Doni

La banda del tombino è tornata di nuovo a colpire a distanza di una settimana e di pochi metri dalla spaccata precedente. Nella notte tra lunedì e martedì ignoti hanno infranto il vetro di un kebab che si trova in via Doni. Secondo quanto ricostruito, con un tombino, i ladri hanno spaccato la vetrata e si sono intrufolati all’interno portando via il fondo cassa di circa un centinaio di euro e alcune bottiglie di birra. Sul posto è intervenuta la polizia. Martedì scorso, invece, è toccato a un’altra attività sempre in via Doni. Due persone non identificate, sempre con un tombino, hanno mandato in frantumi la porta a vetri.

I due però non sarebbero riusciti a entrare in quando sarebbero stati messi in fuga molto probabilmente da alcuni rumori. A ritrovare l’arma utilizzata per mettere a segno il colpo, gli abitanti riuniti nel comitato Cittadini attivi San Jacopino. "Lo abbiamo ritrovato in via Galliano – ha raccontato il presidente Simone Gianfaldoni – è assurdo quanto accaduto. La nostra zona sta vivendo un’escalation di violenza senza precedenti tra furti alle attività e raid alle auto in sosta. Ringraziamo le forze dell’ordine ma serve maggiore attenzione".

Sempre in via Doni a dicembre a finire sotto la lente della banda del tombino è stato invece il bar King’s mentre la settimana scorsa, a ricevere la sgradita visita il negozio di alimentari situato all’angolo tra via Bronzino e via Lippi. Anche qui il copione, purtroppo, è stato sempre il solito: ignoti, sempre con un tombino, hanno infranto la vetrina per intrufolarsi all’interno dell’attività e rubare il fondo cassa di circa una quarantina di euro. Una lunga scia che in questi giorni è toccata invece al rione del Quartiere 1, lasciandosi alle spalle tanta frustrazione.

Intanto il comitato Cittadini attivi San Jacopino ha organizzato un incontro pubblico che si terrà venerdì 21 aprile alle 21.15 al circolo Pescetti. Al centro del dibattito, alla presenza delle istituzioni e delle forze dell’ordine, proprio la sicurezza del rione e le sfide da affrontare per migliorarle, evitando episodi come quello accaduto.

Rossella Conte