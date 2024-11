La Ballata delle Falene. Tante donne in scena

Uno spettacolo popolato di donne e figure, liberamente tratto dalle opere di Virginia Woolf e altre donne, per l’edizione 2024 de ’Il Respiro del Pubblico Festival’ a cura di Cantiere Obraz. Stasera (ore 20,45), al Teatro di Cestello va in scena ’La Ballata delle Falene’, di e con Rossana Gay e Paola Tintinelli. La scena è una stanza popolata da una schiera di piccole creature (scrittrici, potesse, letterate di varie epoche), un tavolo e due sedie. Due attrici entrano rumorosamente, tentano di trovare un’identità che le emancipi da una condizione di inadeguatezza come donne, come artiste. Una più bizzarra cerca di avere un contatto con le piccole creature attratta dal loro potere medianico ed essere loro anche per poco, l’altra più materiale insegue la semplicità del pensiero spronando l’altra a riprendere il filo dei suoi deliri letterari e a concentrarsi sul famoso saggio ’Una stanza tutta per sé’. In un’atmosfera onirica compaiono poi altre anime: l’uomo fantoccio che vive in un tempo dettato dalla disperazione della perdita della moglie e decide di assistere alla lenta agonia di una mosca gettandole addosso gocce del suo Whisky.