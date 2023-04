Korea Film Fest Bong Joon-ho ospite speciale

Il premio Oscar Bong Joon-ho (foto) per il film ‘Parasite’ è l’ospite speciale del 21esimo Florence Korea Film Fest in programma a Firenze fino a domani. Il regista incontrerà il pubblico del festival oggi alle 15, al cinema La Compagnia in una masterclass dal titolo ‘Geometrie dello sguardo’ e alle 20 per presentare film ‘Mother’ del 2009, in una versione originale in bianco e nero (ingresso 6 euro). La masterclass è sold out ma si potrà seguire on line sulle piattaforme MyMovies e Più Compagnia (acquistando l’abbonamento a 9.90 euro). A dare il benvenuto in Toscana sarà Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale che consegnerà, prima della masterclass, un riconoscimento a nome di tutta l’assemblea legislativa, che ha patrocinato il Florence Korea Film Fest. "Per la sua produzione artistica e per aver creato un ponte tra l’Italia e la Corea, come nell’indimenticabile scena di Parasite con la canzone di Gianni Morandi a far da sottofondo" è la motivazione del premio per uno tra i più celebri maestri del cinema. Oggi altre due proiezioni: alle 17,30 ‘My Mother The Mermaid’ di Park Heung-shik, e alle 22,30 ‘Project Wolf Hunting’ di Kim Hong-sun.

B.B.