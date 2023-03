Kimap, il navigatore per invalidi motori

Se trovare un percorso con il minor numero di barriere architettoniche per una carrozzina può essere un problema, l’applicazione Kimap è sicuramente la soluzione. L’app, nata da un’idea del team della start-up fiorentina Kinoa, coordinato da Lapo Cecconi e Armando Dei, oggi è l’unico navigatore brevettato a livello europeo per disabili motori, che fornisce indicazioni sia a livello stradale che di servizi pubblici e commerciali.

La funzione principale è quella di dare informazioni sull’accessibilità a coloro che si trovano in carrozzina. "L’idea è nata dopo che Armando Dei ha pensato di utilizzare un dispositivo a cui stavo lavorando in ambito sportivo, per monitorare i movimenti di una carrozzella tramite le oscillazioni – spiega Cecconi docente all’università di Firenze - l’obiettivo era di rilevare dati in tempo reale per classificare le strade. L’app è sempre in aggiornamento, elabora continuamente informazioni sull’accessibilità e sulla presenza di ostacoli per creare mappe destinate a chi si sposta in carrozzina" conclude Lapo. "Kimap ti rende parte del mondo – spiega il presidente Dei, anche lui su una sedia a rotelle – Una carrozzinasi trova davanti a mille ostacoli, Il disabile che vive in città sa come muoversi ma chi viene da fuori no, da qui l’idea dell’app, attiva a livello globale". Kimap, figlio della start-up Kinoa, ha vinto dalla sua nascita decine di premi per l’innovazione tecnologica, tra cui spiccano il contest del Cnr di Pisa ed il riconoscimento del Mise come migliore metodo per la navigazione per persone con difficoltà motorie. "I riconoscimenti ci danno la motivazione per dare sempre il meglio, ma quello che ancora ci colpisce sono le esperienza umane la forza degli utenti ed il loro attaccamento alla vita"

Gabriele Manfrin