Kermesse del basket giovanile Torna il "Torneo Città di Rignano"

Per tutto il ponte del 25 aprile, Rignano sarà invasa da un entusiastico esercito di giovani appassionati e atleti di basket: si gioca il quarto "Torneo Città di Rignano", organizzato dall’Arno Basket. Dopo la forzata interruzione per la pandemia (l’edizione numero 3 è del 2019), "torniamo a celebrare tutti insieme la pallacanestro, con 12 squadre di cui la maggior parte da fuori Toscana", sottolinea Giulio Menicatti, organizzatore del torneo e fondatore dell’Arno Basket. Dal 22 al 25 aprile si sfideranno in 28 partite tra il palazzetto dello sport di Rignano e quello di Figline ben 200 atleti under 15, accompagnati da allenatori, dirigenti e famiglie. Ci saranno dunque ricadute importanti anche per le strutture ricettive della zona. Arrivi previsti dall’estremo nord dell’Italia fino alla Sicilia: Rignano diventa così capitale del basket giovanile. "Da mesi si sta muovendo la macchina organizzativa coordinata da Maria Giulia Frosinini, Elena Cencetti e Daniele Acetini – dice Menicatti -. E’ un grande impegno per la nostra società nata nel 2007, presieduta da Maria Luisa Dispensa e che oggi conta più di 100 iscritti, segno di una grande passione per questo sport".

Manuela Plastina