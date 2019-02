Greve in Chianti (Firenze), 8 febbraio 2019 - Katia Ricciarelli sarà uno dei docenti di eccezione di una serie di master per cantanti lirici nell'estate 2019 a Greve in Chianti. Un grande appuntamento culturale con esibizioni che, certamente, raccoglieranno consensi nel grande pubblico della musica lirica italiana e stranieri.

Il talento, l'esperienza e la capacità interpretativa del soprano di Rovigo, espressi in una voce dal timbro morbido, etereo, luminoso e in uno spiccato senso del fraseggio, alzeranno il livello e il prestigio del programma di cultura musicale che il Comune di Greve in Chianti (Firenze) ospiterà nel mese di giugno per dare spazio alla formazione artistica internazionale rivolta alle promesse del canto lirico. Si tratta di un percorso formativo che vede coinvolti

studenti di tutto il mondo e insegnanti provenienti dagli Stati Uniti e in particolare dal Connecticut. Saranno protagonisti di una vera e propria stagione lirica.

L'iniziativa è promossa nell'ambito del progetto Connecticut Lyric Opera in collaborazione con il Comune e la Scuola di Musica di Greve. Il successo dell'iniziativa che, per la quarta edizione, si è tenuta la scorsa estate nel territorio ha raccolto in piazza complessivamente oltre 800 spettatori.